Впервые в истории: капитализация Apple превысила $3 ​​трлн

Рыночная стоимость американский компании Apple превысила $3 ​​трлн. Это первая компания, которая достигла такой стоимости.

Акции Apple (AAPL) ненадолго выросли примерно на 3% до нового рекордного максимума в $182,88, превысив $182,85 за акцию (цена акции, когда общая стоимость компании достигает $3 трлн). Позже акции снизились.

Рыночная стоимость Apple впервые превысила порог в $1 трлн в августе 2018 года. В 2020 году стоимость компании превысила $2 трлн.

В 2021 году акции Apple выросли почти на 35%. Компания извлекла выгоду из растущего спроса на ее новый IPhone 13, а также на услуги по подписке, такие как Apple Music, Apple TV +, iCloud и App Store.

Но в скором времени у Apple может появиться компания в клубе за $3 трлн. Microsoft (MSFT) сейчас стоит около $2,5 трлн, а рыночная стоимость Alphabet (Google) составляет около $2 трлн. По-прежнему от гигантов отстают Amazon (AMZN) с рыночной капитализацией $1,7 трлн и Tesla Илона Маска (TSLA) стоимостью около $1,2 трлн.