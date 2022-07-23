Легендарний прототип комп’ютера Apple-1 від Стіва Джобса продадуть на аукціоні. Лот вже перевищив позначку $280 тис., а очікувана фінальна ставка може перевищити 500 тис.

І хоча комп’ютери Apple-1 продаються за сотні тисяч доларів, цей екземпляр по-справжньому є унікальним. Його особисто спаяв Стів Возняк у 1976 році, а його системну плату використав свого часу Стів Джобс для демонстрації можливостей апарату. Тоді комп’ютер показали власнику магазину Byte Shop Полу Террелу, який став першим роздрібним продавцем Apple-1.

Рідкісність екземпляра також полягає в його долі – довгий час вважалося, що комп’ютер був загублений. Щоправда, прототип перебуває у неробочому стані – на цьому позначилися ушкодження.

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Аукціон закінчиться 18 серпня – до фінальної ставки залишилося менше ніж місяць. Його планують продати за космічну суму – аналогічний Apple-1, зібраний у гаражі Джобса, продали на аукціоні у 2021 році за $400 тис. Ще один продали за 470 тис. у Лондоні. Їхня унікальність також полягає в ліміті за кількістю – всього їх було розроблено 200 штук Возняком.

І хоча комп’ютери Apple розпродаються дуже активно і до сьогодні, компанії потрібно зосередити свої сили на виробництві нових пристроїв. У вересні відбудеться презентація iPhone 14 – інсайдери запевняють, що світ побачить не тільки телефони, а й планшети, навушники, розумний годинник і навіть приставку для телевізора.