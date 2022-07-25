Новые часы Apple Watch 8 получат новый дизайн — впервые с 2018 года. Об этом заявил аналитик Марк Гурман, прогнозы которого часто становятся реальностью.

На презентации осенью 2022 года Apple покажет не только iPhone 14 — компания сделает акцент на здравоохранении, добавив несколько полезных функций в свои смартфоны и часы.

Известно, что линейке Apple Watch появится модель Pro — она будет немного больше базовых версий. Это необходимо для увеличения площади экрана на 7%. Чтобы часы прослужили дольше, Apple будет использовать титановый сплав большей прочности для изготовления корпуса — это позволит без проблем заниматься экстремальными видами спорта.

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Среди новых функций наверняка появится возможность измерения температуры тела. До 2025 года компания планирует научить Apple Watch измерять уровень артериального давления.

Благодаря увеличению в размерах, компания может внедрить больший аккумулятор — новенькие Apple Watch 8 Pro смогут работать без подзарядки дольше на несколько дней. О ценах пока не сообщается, но Apple явно хочет разделить линейку часов на базовые версии и Pro-модели.

До презентации Apple осталось полтора месяца, а инсайдеры уже раскрыли главную фишку смартфонов. Известно, что новенькие iPhone 14 не будут поддерживать SIM-карточки — вместо этого будут только электронные аналоги. Это поможет удешевить производство, а также расширить функционал.