Десятирічна смуга безперервного зростання доходів Facebook добігла кінця. І хоча виручка знизилася лише на 1% – це явний знак того, що Meta робить щось неправильно.

За рік виторг від реклами досягла позначки $28,8 млрд – аналітики впевнені, що далі падіння тільки посилиться. Загалом у Meta справи ще гірше – прибуток корпорації Марка Цукерберга знизився на 36% за другий квартал.

Навіть підрозділ Reality Labs, відповідальний за створення метавсесвіту, за квартал втратив $2,8 млрд.

Зараз дивляться

Частково прибуток Facebook впав через Apple. Функція заборони відстеження даних програм iPhone зробила рекламу соцмережі малоефективною. Через це Meta минулого року втратила $10 млрд. Тепер рекламодавці й самі скорочують свої витрати на співпрацю із сервісом.

У планах Meta – зробити акцент у Facebook та Instagram на короткі відео, щоб конкурувати з TikTok.

Однак, таким змінам раді далеко не всі, включаючи світових зірок. Кайлі Дженнер і Кім Кардаш’ян виступили проти оновлення Instagram – абсолютно всі відео тепер публікуються у форматі Reels, щоб скопіювати дизайн TikTok. У мережі навіть створили петицію з вимогою відмовитись від невдалого оновлення.