Кайлі Дженнер та Кім Кардаш’ян виступили проти оновлення Instagram. Зміни в соцмережі перетворили її на TikTok, що сподобалося далеко не всім, включаючи світових зірок.

Все через рішення керівників Instagram змінити формат відео – тепер усі ролики, які публікуються, автоматично з’являються у форматі Reels. Соцмережа компанії Meta хоче бути ближче до TikTok, щоб утримати користувачів та скласти серйозну конкуренцію.

Кайлі Дженнер, друга людина в Instagram за кількістю підписників, поділилася в Stories скриншотом публікації іншого користувача, який закликає розробників повернути старий функціонал соцмережі.

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– Зробіть Instagram як було раніше. Досить намагатися бути як TikTok, я просто хочу побачити милі фотографії моїх друзів, – заявила Кайлі.

Її сестра Кім Кардаш’ян також поділилася тим самим постом, який набрав понад 1,1 млн лайків. Навіть петиція з проханням відмовитись від оновлення зібрала на сайті Change.org понад 130 тис. підписів. Meta вже кілька місяців просуває Reels усередині соцмережі, заохочуючи авторів контенту винагородами.

Втім, у зірки з сімейства Кардаш’ян були проблеми й серйозніші. Наприклад, Кім Кардаш’ян страждала від псоріатичного артриту – вона не могла поворухнути руками, а ревматолог виписав їй стероїди.