Facebook тестує корисну функцію для мільярдів користувачів – соцмережа хоче надати можливість мати одразу кілька профілів. Таким чином Meta хочуть утримати користувачів всередині сервісу, конкуруючи з іншими соцмережами.

Йдеться про чотири профілі, які будуть прив’язані до основного облікового запису. Це дозволить розділяти роботу, навчання та активний відпочинок між необхідними профілями. Наприклад, один можна створити для контактів по роботі, інший – для спілкування зі студентами зі своєї групи, а третій – присвятити для себе та своїх родичів, які цікавляться вашим життям.

Перемикання між профілями буде максимально простим – це можна зробити, не виходячи з облікового запису за допомогою декількох кліків.

Зараз дивляться

– Щоб допомогти людям адаптувати свій досвід на основі інтересів та відносин, ми тестуємо спосіб, який дозволяє людям мати більше одного профілю, прив’язаного до одного облікового запису Facebook. Будь-хто, хто використовує Facebook, повинен продовжувати дотримуватися наших правил, розповів прессекретар компанії Леонардо Лама.

Однак функція вимагає і дотримання правил — профіль повинен містити реальне ім’я та прізвище власника облікового запису, щоб не заплутувати користувачів.

TikTok змушує Facebook радувати користувачів оновленнями — на тлі зростання сервісу з мільйонами відео, користувачі поступово відмовляються від соцмережі Марка Цукерберга.

Втім, популярність сервісу має не завжди добрі наслідки – на TikTok подали до суду після смерті двох дівчат, які брали участь у виклику Blackout Challenge. Інцидент трапився на тлі популярності відео у додатку, де підлітки душать себе до непритомності.