Десятилетняя полоса непрерывного роста доходов Facebook подошла к концу. И хотя выручка снизилась только на 1% — это явный знак того, что Meta делает что-то неправильно.

За год выручка от рекламы достигла отметки в $28,8 млрд — аналитики уверены, что дальше падение только усилится. В целом, у Meta дела еще хуже — прибыль корпорации Марка Цукерберга снизилась на 36% за второй квартал.

Даже подразделение Reality Labs, ответственное за создание метавселенной, за квартал потеряло $2,8 млрд.

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Отчасти, прибыль Facebook упала из-за Apple. Функция запрета отслеживания данных приложений iPhone сделала рекламу соцсети малоэффективной. Из-за этого Meta в прошлом году потеряла $10 млрд. Теперь рекламодатели и сами сокращают свои расходы на сотрудничество с сервисом.

В планах Meta — сделать акцент в Facebook и Instagram на короткие видео, чтобы конкурировать с TikTok.

Однако таким изменениям рады далеко не все, включая мировых звезд. Кайли Дженнер и Ким Кардашьян выступили против обновления Instagram — абсолютно все видео теперь публикуются в формате Reels, чтобы скопировать дизайн TikTok. В сети даже создали петицию с требованием отказаться от неудачного обновления.