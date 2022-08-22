Презентація iPhone 14 відбудеться у театрі Стіва Джобса – такого не було з моменту представлення iPhone 11 у 2019 році. Інсайдер Марк Гурман розкрив подробиці майбутнього івенту.

Презентацію Apple заплановано на 7 вересня, що суперечить традиціям компанії. Захід можна назвати раннім, адже корпорація віддає перевагу середині вересня та вівторкам. Раніше інсайдери вважали, що покажуть новинки 12 числа, але у 2022 році захід відбудеться у середу.

У понеділок, 5 вересня, у США відзначається день праці – оскільки презентація Apple буде не тільки онлайн, компанія дає час на подорожі журналістам, які отримали запрошення.

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Показ iPhone 14 також транслюватиметься на сайті Apple та YouTube.

На початку вересня публіці покажуть одразу чотири моделі – iPhone 14, Max, Pro та Pro Max.

Під капотом двох топових модифікацій буде новий A16 Bionic, а базовий і версія Max отримають торішні A15, які встановлюють на iPhone 13.

Ціни на iPhone 14 також розкрили за місяць до презентації. Очікується, що пристрої подорожчають, хай і не всі. Наприклад, базовий iPhone 14 буде коштувати як торішня версія, а решта модифікацій подорожчає приблизно на $100.