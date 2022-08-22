Презентация iPhone 14 состоится в театре Стива Джобса — такого не было с момента представления iPhone 11 в 2019 году. Инсайдер Марк Гурман раскрыл подробности грядущего ивента.

Презентация Apple запланирована на 7 сентября, что противоречит традициям компании. Мероприятие можно назвать ранним, ведь корпорация предпочитает средину сентября и вторник. Ранее инсайдеры считали, что покажут новинки 12 числа, но в 2022 году мероприятие состоится в среду.

В понедельник, 5 сентября, в США отмечается день труда — поскольку презентация Apple будет не только онлайн, компания дает время на путешествия журналистам, получившим приглашение.

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Показ iPhone 14 также будет транслироваться на сайте Apple и YouTube.

В начале сентября публике покажут сразу четыре модели — iPhone 14, Max, Pro и Pro Max.

Под капотом двух топовых модификаций будет новый A16 Bionic, а базовый и версия Max обзаведутся прошлогодним A15, который устанавливают на iPhone 13.

Цены на iPhone 14 также раскрыли за более чем месяц до презентации. Ожидаемо, устройства подорожают, пусть и не все. К примеру, базовый iPhone 14 будет стоить как прошлогодняя версия, а остальные модификации подорожают примерно на $100.