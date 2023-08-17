Власники iPhone 14 скаржаться на слабкий акумулятор: за рік помітно просів

Не встигли представити iPhone 15, як власники iPhone 14 уже скаржаться на роботу своїх смартфонів. Так, флагмани від Apple почали розряджатися набагато швидше, ніж раніше.

Публічно про проблему заявив Сем Коль із видання AppleTrack – він додав, що ресурс акумулятора за майже рік його iPhone 14 Pro скоротився до 90%. Це набагато швидше, ніж у попередніх моделях.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable ???? pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

Водночас, смартфон продається за ціною від $1 тис.

Самі представники Apple неодноразово заявляли, що акумулятори в iPhone повинні зберігати до 80% ємності за 500 повних циклів зарядки. Схоже, це не так, і подібна проблема спостерігається у багатьох користувачів.

Apple видає гарантію на iPhone на рік, а після її закінчення замінити акумулятор на новий буде помітно дорожче – з $69 до $99 у сертифікованих центрах.

У компанії поки не відреагували на скарги користувачів. Зараз у Apple є й інші важливі завдання – зовсім скоро відбудеться презентація майбутнього смартфона. Стало відомо, коли iPhone 15 надійде в продаж. Це станеться вже у вересні, майже одразу після анонсу новинки.