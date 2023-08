Власники iPhone 14 скаржаться на слабкий акумулятор: за рік помітно просів

Не встигли представити iPhone 15, як власники iPhone 14 уже скаржаться на роботу своїх смартфонів. Так, флагмани від Apple почали розряджатися набагато швидше, ніж раніше.

Публічно про проблему заявив Сем Коль із видання AppleTrack – він додав, що ресурс акумулятора за майже рік його iPhone 14 Pro скоротився до 90%. Це набагато швидше, ніж у попередніх моделях.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable ???? pic.twitter.com/rKkvW6Z60v

— Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023