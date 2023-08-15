Apple виплатить $500 млн власникам iPhone. Причина – навмисне уповільнення застарілих моделей.

Очікується, що власники деяких старих моделей iPhone отримають близько $65 кожен. Річ у тім, що від iOS 10 Apple свідомо знижувала продуктивність пристроїв iPhone. Про це повідомляє The Mercury News.

Метою цього була тривалість роботу акумулятора, однак не всі користувачі “яблука” з цим погодилися, тому на компанію подали до суду.

Було отримано близько 3 млн позовів і, за останньою оцінкою, компенсація становить близько $65 за кожен, пояснив юрист, який представляв інтереси клієнтів iPhone у цій справі, Тайсон Реденбаргер.

Apple, заперечуючи свою провину, погодилася виплатити від $310 млн до $500 млн. За словами Реденбаргера, скільки компанія виплатить у підсумку і скільки саме отримує кожен заявник, залежатиме від кількості схвалених претензій, а деякі з них все ще перебувають на стадії оцінки.