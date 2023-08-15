Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Apple роздасть власникам iPhone $500 млн – у чому причина

15 Серпня 2023, 20:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Apple
Джерело: Pexels

Apple виплатить $500 млн власникам iPhone. Причина – навмисне уповільнення застарілих моделей.

Очікується, що власники деяких старих моделей iPhone отримають близько $65 кожен. Річ у тім, що від iOS 10 Apple свідомо знижувала продуктивність пристроїв iPhone. Про це повідомляє The Mercury News.

Метою цього була тривалість роботу акумулятора, однак не всі користувачі “яблука” з цим погодилися, тому на компанію подали до суду.

Було отримано близько 3 млн позовів і, за останньою оцінкою, компенсація становить близько $65 за кожен, пояснив юрист, який представляв інтереси клієнтів iPhone у цій справі, Тайсон Реденбаргер.

Apple, заперечуючи свою провину, погодилася виплатити від $310 млн до $500 млн. За словами Реденбаргера, скільки компанія виплатить у підсумку і скільки саме отримує кожен заявник, залежатиме від кількості схвалених претензій, а деякі з них все ще перебувають на стадії оцінки.

Читайте також:
КільцеДля керування iPhone і Mac: Apple запатентувала розумну каблучку

Теги
Apple
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь