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Владельцы iPhone 14 жалуются на слабый аккумулятор: за год заметно просел

17 августа 2023, 16:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iphone
Источник: Unsplash

Не успели представить iPhone 15, как владельцы iPhone 14 уже жалуются на работу своих смартфонов. Так, флагманы от Apple начали разряжаться гораздо быстрее, чем раньше.

Публично о проблеме заявил Сэм Коль из издания AppleTrack — он добавил, что ресурс аккумулятора за почти год его iPhone 14 Pro сократился до 90%. Это намного быстрее, чем в предыдущих моделях.

При этом, смартфон продается по цене от $1 тыс.

Сами представители Apple не раз заявляли, что аккумуляторы в iPhone должны сохранять до 80% емкости при 500 полных циклах зарядки. Похоже, это не так, и подобная проблема наблюдается у многих пользователей.

Apple выдает гарантию на iPhone на год, а после ее окончания заменить аккумулятор на новый будет заметно дороже — с $69 до $99 в сертифицированных центрах.

В компании пока не отреагировали на жалобы пользователем. Сейчас у Apple есть и другие важные задачи — совсем скоро состоится презентация будущего смартфона. Стало известно, когда iPhone 15 поступит в продажу. Это случится уже в сентябре, почти сразу после анонса новинки.

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