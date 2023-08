Владельцы iPhone 14 жалуются на слабый аккумулятор: за год заметно просел

Не успели представить iPhone 15, как владельцы iPhone 14 уже жалуются на работу своих смартфонов. Так, флагманы от Apple начали разряжаться гораздо быстрее, чем раньше.

Публично о проблеме заявил Сэм Коль из издания AppleTrack — он добавил, что ресурс аккумулятора за почти год его iPhone 14 Pro сократился до 90%. Это намного быстрее, чем в предыдущих моделях.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable ???? pic.twitter.com/rKkvW6Z60v

— Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023