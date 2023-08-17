Владельцы iPhone 14 жалуются на слабый аккумулятор: за год заметно просел

Не успели представить iPhone 15, как владельцы iPhone 14 уже жалуются на работу своих смартфонов. Так, флагманы от Apple начали разряжаться гораздо быстрее, чем раньше.

Публично о проблеме заявил Сэм Коль из издания AppleTrack — он добавил, что ресурс аккумулятора за почти год его iPhone 14 Pro сократился до 90%. Это намного быстрее, чем в предыдущих моделях.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable ???? pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

При этом, смартфон продается по цене от $1 тыс.

Сами представители Apple не раз заявляли, что аккумуляторы в iPhone должны сохранять до 80% емкости при 500 полных циклах зарядки. Похоже, это не так, и подобная проблема наблюдается у многих пользователей.

Apple выдает гарантию на iPhone на год, а после ее окончания заменить аккумулятор на новый будет заметно дороже — с $69 до $99 в сертифицированных центрах.

В компании пока не отреагировали на жалобы пользователем. Сейчас у Apple есть и другие важные задачи — совсем скоро состоится презентация будущего смартфона. Стало известно, когда iPhone 15 поступит в продажу. Это случится уже в сентябре, почти сразу после анонса новинки.