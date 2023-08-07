Стала відома дата початку продажів iPhone 15 від Apple. Щорічна осіння презентація компанії запланована на середину вересня, а ось на прилавках флагман з’явиться вже 22 числа.

Про це заявив оглядач і аналітик Марк Гурман з Bloomberg.

У виданні зазначають, що на тлі чуток про скромні продажі iPhone акції Apple подешевшали. У компанії заявили, що ринок мобільних телефонів у США продовжує падати.

Apple все більше ставить на майбутній iPhone 15, в якому буде найбільше оновлень за останні три роки в лінійці смартфонів. Очікується, що продажі помітно збільшаться, адже власники застарілих iPhone зможуть отримати зарядку USB Type-C і багато інших поліпшень.

– Коли Apple проводила великі оновлення iPhone у 2014, 2017 і 2020 роках – нові функції зазвичай продаються самі по собі, – заявив Гурман.

За даними оглядача, презентація iPhone 15 відбудеться вже 12-13 вересня, а ось продажі почнуться 22 вересня.

Навколо нових флагманів Apple довгі місяці з’являються нові обговорення – всі хочуть знати, чого очікувати від смартфонів. Утім, основні фішки вже розкриті. Головні фішки iPhone 15 – роз’єм Type-C, оновлені чипсети, поліпшена камера і навіть Dynamic Island.