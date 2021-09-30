Власники iPhone 13 скаржаться на проблеми з екраном після оновлення до iOS 15. Користувачі відзначають, що проблема стосується й старих гаджетів, які оновили до актуальної ОС.

На Reddit користувачі повідомляють, що сенсор на iPhone 13 іноді не реагує на дотики. Судячи з кількості скарг, цю проблему можна назвати масштабною.

Спочатку це здавалося помилкою, яка торкнулася виключно нову лінійку iPhone 13, але після скарг власників старих пристроїв стало зрозуміло, що це програмна помилка iOS 15:

Так, я помічав цю проблему на своєму 13 mini кілька разів. Найімовірніше, це пов’язано з програмним забезпеченням.

Аналогічна ситуація. У мене 13 pro max з бета-версією iOS 15.1, і проблема виникає часто. У дружини 13 pro max з iOS 15.0 non beta і теж не реагує належним чином.

Я такий радий, що в інших користувачів така ж сама проблема. Я думав, що тільки я такий невдачливий!

У теорії, компанія може виправити недолік оновленням ОС. Компанія в курсі цієї проблеми, і поки радить просто перезавантажити пристрій.

Hi there, thanks for reaching out. We understand that since updating the phone your iPhone is unresponsive to touch. We’re here to help. Here’s a few steps on what to do when your iPhone is frozen: https://t.co/bCcnzJjlo2 Let us know if this helps! — Apple Support (@AppleSupport) September 26, 2021

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Якщо не брати до уваги некоректну реакцію дисплея на дотики, експерти відзначають чіткість картинки та передачу кольору новенького iPhone 13. На думку ентузіастів з DisplayMate, це найкращий екран серед всіх смартфонів.

Дисплей відмінно відкалібрований прямо з заводу, а його яскравість дозволить з комфортом листуватися навіть у сонячну погоду. Виробництвом цього компонента для Apple займається компанія Samsung.