Власники iPhone 13 скаржаться на проблеми з екраном після оновлення до iOS 15. Користувачі відзначають, що проблема стосується й старих гаджетів, які оновили до актуальної ОС.

На Reddit користувачі повідомляють, що сенсор на iPhone 13 іноді не реагує на дотики. Судячи з кількості скарг, цю проблему можна назвати масштабною.

Спочатку це здавалося помилкою, яка торкнулася виключно нову лінійку iPhone 13, але після скарг власників старих пристроїв стало зрозуміло, що це програмна помилка iOS 15:

У теорії, компанія може виправити недолік оновленням ОС. Компанія в курсі цієї проблеми, і поки радить просто перезавантажити пристрій.

Hi there, thanks for reaching out. We understand that since updating the phone your iPhone is unresponsive to touch. We’re here to help. Here’s a few steps on what to do when your iPhone is frozen: https://t.co/bCcnzJjlo2 Let us know if this helps!

— Apple Support (@AppleSupport) September 26, 2021