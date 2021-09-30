Експерти з DisplayMate оцінили якість дисплея новенького iPhone 13 Pro Max з підтримкою ProMotion. Підсумки тестів показали, що це найкращий дисплей для смартфонів, і він отримав оцінку A+. Екран встановив 12 нових рекордів за продуктивністю.

Ентузіасти відзначили відмінне калібрування дисплея з заводу — екран відмінно передає колір і контрастність. Висока точність навіть зайва — він може зображати різницю в кольорах, яку не здатне помітити людське око.

При увімкненій автоматичній яскравості та повністю білому екрані дисплей видав 1051 ніт. Це також відмінний показник для смартфона.

Екран відбиває тільки 4,6% світла, що потрапляє на нього — це найнижчий показник за весь час тестів DisplayMate. Крім того, режим True Tone регулює колірний баланс під оточення.

Дисплей також відмінно зображає картинку під кутом. Крім того, він працює з поляризованими сонцезахисними окулярами, що особливо зручно в літній час.

Виробником дисплеїв для iPhone 13 є компанія Samsung, яка зуміла випустити найкращий екран для смартфонів у світі.

Нагадаємо, що зовсім недавно експерти перевірили iPhone 13 Pro на ремонтопридатність. Apple помітно поліпшила процес складання нових флагманів, якщо порівнювати з торішніми моделями.

iPhone 13 Pro може похвалитися L-подібним акумулятором. Завдяки такому форм-фактору вдалося збільшити обсяг батареї і час автономної роботи, про що свідчать інші тести.