Владельцы iPhone 13 жалуются на проблемы с экраном после обновления к iOS 15. Пользователи отмечают, что проблема касается и старых гаджетов, которые обновили до актуальной ОС.

На Reddit пользователи сообщают, что сенсор на iPhone 13 иногда не реагирует на прикосновения. Судя по количеству жалоб, эту проблему можно назвать масштабной.

Изначально это казалось ошибкой, которая затронула исключительно новую линейку iPhone 13, но после жалоб владельцев старых устройств стало понятно, что это программная ошибка iOS 15:

Да, я замечал эту проблему на своем 13 mini несколько раз. Скорее всего, это связанно с программным обеспечением.

Аналогичная ситуация. У меня 13 pro max с бета-версией iOS 15.1, и проблема возникает часто. У жены 13 pro max с iOS 15.0 non beta и тоже не реагирует на касания.

Я так рад, что у других пользователей такая же проблема. Я думал, что только я такой невезучий!

В теории, компания может исправить недостаток обновлением ОС. Компания в курсе этой проблемы, и пока советует просто перезагрузить устройство.

Hi there, thanks for reaching out. We understand that since updating the phone your iPhone is unresponsive to touch. We’re here to help. Here’s a few steps on what to do when your iPhone is frozen: https://t.co/bCcnzJjlo2 Let us know if this helps! — Apple Support (@AppleSupport) September 26, 2021

Читайте также: Apple внедрила защиту в iPhone 13 от кустарной замены компонентов

Если не брать в счет некорректной реакции дисплея на касания, эксперты отмечают четкость картинки и цветопередачи новенького iPhone 13. По мнению энтузиастов из DisplayMate, это лучший экран среди всех смартфонов.

Дисплей отлично откалиброван прям с завода, а его яркость позволит с комфортом переписываться даже в солнечную погоду. Производством этого компонента для Apple занимается компания Samsung.