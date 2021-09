Владельцы iPhone 13 жалуются на проблемы с экраном после обновления к iOS 15. Пользователи отмечают, что проблема касается и старых гаджетов, которые обновили до актуальной ОС.

На Reddit пользователи сообщают, что сенсор на iPhone 13 иногда не реагирует на прикосновения. Судя по количеству жалоб, эту проблему можно назвать масштабной.

Изначально это казалось ошибкой, которая затронула исключительно новую линейку iPhone 13, но после жалоб владельцев старых устройств стало понятно, что это программная ошибка iOS 15:

В теории, компания может исправить недостаток обновлением ОС. Компания в курсе этой проблемы, и пока советует просто перезагрузить устройство.

Hi there, thanks for reaching out. We understand that since updating the phone your iPhone is unresponsive to touch. We’re here to help. Here’s a few steps on what to do when your iPhone is frozen: https://t.co/bCcnzJjlo2 Let us know if this helps!

— Apple Support (@AppleSupport) September 26, 2021