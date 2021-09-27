Компанія Apple впровадила систему захисту проти ремонту iPhone 13 у неавторизованих сервісах. При заміні оригінального екрана на інший дисплей система заблокує доступ до Face ID.

Принцип роботи нововведення показали на відео.

Face ID – це система безпеки для розблокування смартфона за допомогою сканування обличчя.

За припинення роботи функції відповідає програмне забезпечення iPhone. Експерти показали, що дисплей iPhone 13 не має будь-яких прикріплених компонентів Face ID і його можна замінити окремо. Якщо компонент встановлюється не в сертифікованому сервісному центрі Apple, після процедури на екрані з’явиться попередження про припинення роботи Face ID.

На думку експертів, iOS 15 може визначати справжність компонентів за допомогою серійного номера. Єдиний спосіб змусити Face ID працювати — це зареєструватися в програмі Apple Independent Repair iPhone Repair Program. Вона дозволяє будь-якій компанії або сторонньому сервісному центру стати авторизованим постачальником послуг Apple. Ціни на послуги після цього помітно зростуть, як і терміни виконання.

Компанія вже не перший рік бореться зі сторонніми сервісами. З іншого боку, Apple змушує власників смартфонів і планшетів переплачувати за компоненти, і багато користувачів повідомляли про погану якість обслуговування. На їхню думку, Apple не залишає власникам пристроїв можливості вибору.

Нагадаємо, що нещодавно експерти розібрали новенький iPhone 13 Pro для оцінки на ремонтопридатність. Компанія помітно спростила процес складання, що позитивно вплине на вартість ремонту.