Мстислав Баник

Електронний сервіс Дія продовжує набирати популярності в Україні навіть в умовах війни. За його допомогою тисячі переселенців змогли отримати грошову компенсацію, а також користуватися державними послугами онлайн.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, які функції з’являться у Дія у майбутньому, про співпрацю з іншими міністерствами та спільне створення нових зручних сервісів для українців, про набуття статусу ВПО та послуги у Дії для переселенців, а також про нові послуги для бізнесу та рішення Мінцифри для допомоги підприємцям під час війни.

– Чи працюєте ви ще над новими функціями в Дії на час війни, або ж займаєтеся переважно підтримкою запроваджених функцій?

Зараз дивляться

– Зараз ми працюємо над новими послугами у Дії. Наприклад, над впровадженням електронного пенсійного посвідчення – майже закінчили розробку. Планується розширення послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запуск у застосунку воєнних облігацій та першого функціоналу електронного нотаріату. Ми працюємо і над впровадженням частини сервісів, які планували запустити, але війна змусила змінити пріоритети.

Ми запустили єДекларацію – коли ти відкриваєш власну справу зі специфічним видом діяльності, то для цього необхідно отримати дозволи. Послуга тепер доступна на порталі та вирішує величезну кількість проблем. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців. Подати єДекларацію в Дії можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. Ви одразу можете почати працювати.

Ми консультуємо підприємців під час війни – саме за це відповідає сторінка Підтримка бізнесу в умовах війни на порталі Дія.Бізнес. Також надаємо гранти та підтримку мікро та малого бізнесу. Відкрили Дія.Бізнес у Варшаві, куди можуть звернутися не тільки підприємці, а й українці, що потребують допомоги під час війни: житло, робота чи оформлення документів.

– Яка нині найпопулярніша функція у застосунку Дія?

– єПідтримка була однією з наймасовіших послуг ще минулої осені – мільйони людей подали заявку на отримання ковідної тисячі. Водночас ми запустили сервіс у 2022 році для отримання 6 500 грн. У будь-якому разі ми працюємо над перетворенням єПідтримки на соціальну картку для різних виплат.

– Ви плануєте залишити функції, які запроваджувалися у Дії під час воєнного стану? Можливо, в іншому вигляді?

– Складно сказати, які функції залишаться. Та сама можливість подання заявки на компенсацію пошкодженого житла буде актуальною тривалий час. Що стосується послуги для ВПО – ця функція існувала в офлайні до вторгнення 24 лютого, і продовжить існувати далі. Варто нагадати, що Дія не є постачальником послуг – це спільна робота Мінцифри та профільних органів, які відповідають за послуги.

– Чому так багато часу знадобилося, щоб запровадити статус ВПО у Дії?

– Усі, хто оформляв собі статус ВПО, знають про складнощі процесу – у мене дружина кримчанка, і я знаю, який це вигляд має. Це спільна робота з Мінсоцполітики та Міністерством з питань тимчасово окупованих територій. Послуга в Дії не з’явиться доти, доки технічна частина не буде готовою з боку міністерств-партнерів. Відповідно, ці заявки обробляються людьми, які мали пройти спеціальне навчання. Це організаційний процес, який виявився дещо повільнішим, ніж хотілося б у період війни. Ми хотіли впроваджувати цю функцію і в мирний час, і тоді терміни здавалися би більш прийнятними. Нагадаю, статус ВПО можуть отримати ті переселенці, які переміщувалися в межах України. Для цього також необхідно мати прописку в тому регіоні, який тимчасово окупований, або ж у ньому відбуваються активні бойові дії.

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– Багато людей скаржилися, що в Дії злетіли заявки на статус ВПО. Що нині з цією ситуацією? Що робити людям у таких випадках?

– Дія лише формує заявку і віддає її в Мінсоцполітики. Там далі можуть бути проблеми, але ми повідомляємо користувача щодо тих статусів, які дає міністерство. Якщо людина подавалася на ВПО, після чого відповідь не надійшла, а довідка з’явилася – значить, все добре. Якщо заявка має статус необробленої – зараз міністерства шукають шляхи для розв’язання проблеми. Аналогічно було і з грошовими виплатами – на початку були деякі затримки через брак коштів у держбюджеті. Якщо у Дії відображається статус Очікуйте на зарахування – все буде добре, і це лише питання часу.

– Чи можна в Дії запровадити автоматичну фіксацію переміщення людини? Щоб, наприклад, відстежувати, що ВПО переїхала до міста, в якому жила до повномасштабної війни.

– Ми не відстежуємо геолокацію людей – це один із наших принципів. Ми одноразово використовуємо визначення місця перебування для того, щоб переконатися, що людина дійсно переїхала в інший регіон. Зобов’язання людини – скасувати статус ВПО після повернення додому.

– У Дії нині можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло. А чи планується запровадити чергу на отримання житла тим, хто його втратив, або внутрішньо переміщеним особам?

– Я думаю, така ініціатива буде. Чекатимуть від Мінреінтеграції та місцевого самоврядування, оскільки вони займатимуться будівництвом такого житла, оцінкою пошкоджень та ухвалюватимуть рішення про знесення будинку чи ремонт пошкоджень. Функція з’явиться, якщо до нас звернуться наші колеги. Допомога людям – це пріоритет і уряду, і президента, і Мінцифри.

– Чому в Дії досі показує Очікуйте нарахування 6,5 тис. грн, а реально гроші не надходять?

– Щодо неполадок із виплатами 6, 5 тис. грн – Мінцифри є лише технічним реалізатором послуги. Орган не займається виплатами, їх здійснює Мінсоцполітики. І однією з причин затримок із виплатами є нестача коштів у бюджеті держави. Проблема також могла бути з боку банків – наприклад, коли клієнт закрив картку єПідтримка. Аналогічно і зі статусом ВПО – якщо відображається статус Очікуйте нарахування – необхідно почекати або звернутися до банку за допомогою.

– Міністр Федоров також казав про визнання електронних довірчих послуг між Україною і ЄС. Можете пояснити, чому це так важливо для нашої держави?

– Багато хто вже чув про електронні підписи. Ними користуються ФОП, бухгалтери, медики, держслужбовці, підприємці. Ми, наприклад, зробили Дія.Підпис – у різних країнах існують різні стандарти, і зараз ми працюємо над тим, щоб наші стандарти та підписи визнавалися за кордоном. Це дозволить скористатися різними послугами, де необхідний електронний підпис. Навіть якщо через Дію створювати копію паспорта для відкриття рахунку у банку – документ підписується у цифровому форматі. Для багатьох таких побутових ситуацій це дозволить використати нові можливості для українців за кордоном.

Це дозволить забезпечити українців доступними електронними довірчими послугами. Як для Євросоюзу, так і для України, це передбачає можливість здійснювати транскордонні транзакції з використанням кваліфікованих електронних підписів (КЕП) зі свого комп’ютера чи смартфона без зайвих зусиль та витрат. Громадяни зможуть отримувати публічні послуги онлайн у країнах-членах ЄС за допомогою українського КЕП. Підприємці та бізнес зможуть укладати онлайн-контракти за допомогою власних КЕП та перевіряти електронні підписи, створені іноземцями.

Також 24 травня у Давосі у межах Міжнародного економічного форуму відбувся перший International Diia Summit Brave Ukraine, де ми презентували Дію світу. На саміті Мінцифри вперше зібрала 12 міністрів цифрової трансформації ЄС, які обʼєдналися для допомоги Україні. Вони вже багато допомагали нам під час війни. Разом з ними ми ведемо цифровий фронт боротьби. Ще Європейський Союз зараз планує запустити єдиний “гаманець” із цифровими документами, і ми хочемо взяти участь у такому пілотному проєкті та поділитися своїм досвідом у створенні електронних сервісів. Це посилить нашу цифрову інтеграцію з ЄС.