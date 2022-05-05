Українські підприємці почнуть отримувати по 6 500 грн за кожного найнятого на роботу переселенця. Подати заявку на отримання компенсації можна через сервіс Дія.

Про це повідомляється у Мінцифрі. Так, гроші вже можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.

У міністерстві також пояснили, як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у Дії.

Варто одразу сказати про обмеження – заявку на компенсацію може подати лише роботодавець, через 5 днів після працевлаштування. Винятки діють лише для державних установ, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У Мінцифрі розповіли, на яких умовах роботодавець може подати заявку:

ВПО працевлаштували після 24 лютого 2022 року з умовою отримання співробітником статусу ВПО також після 24 лютого;

переселенцям виплачується зарплатня не менша за мінімальну (6 500 грн);

сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

було подано квартальну звітність за 4 квартал 2021 року або за весь минулий рік.

Якщо всі вищезазначені умови виконані, заяву на отримання компенсації можна подати на сайті Дія. Узаконити документ потрібно електронним підписом, після чого заявку буде надіслано до центру зайнятості.

Також переселенці за допомогою сервісу Дія можуть отримати статус ВПО. Для цього потрібно виконати кілька простих дій, і через кілька днів у додатку з’явиться довідка.