Электронный сервис Дія продолжает набирать популярность в Украине даже в условиях войны. С его помощью тысячи переселенцев смогли получить денежную компенсацию, а также использовать государственные услуги онлайн.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, какие функции появятся в Дія в будущем, о сотрудничестве с другими министерствами и совместном создании новых удобных сервисов для украинцев, о приобретении статуса ВПЛ и услуге в Дія для переселенцев, а также о новых услугах для бизнеса и решениях Минцифры для помощи предпринимателям во время войны.

— Работаете ли вы еще над новыми функциями в Дія во время войны, или же занимаетесь в основном поддержкой введенных функций?

Сейчас смотрят

– Сейчас мы работаем над новыми услугами в Дія. Например, над внедрением электронного пенсионного удостоверения — почти закончили разработку. Планируется расширение услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), запуск в приложении военных облигаций и первого функционала электронного нотариата. Мы работаем и над использованием части сервисов, которые планировали запустить, но война заставила сменить приоритеты.

Мы запустили єДекларація – когда ты открываешь собственное дело со специфическим видом деятельности, то для этого необходимо получить разрешения. Услуга теперь доступна на портале и решает множество проблем. Это документ, который во время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Предоставить декларацию в Дія можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. Вы сразу можете начать работу.

Мы консультируем предпринимателей во время войны – именно за это отвечает страница Поддержка бизнеса в условиях войны на портале Дія.Бізнес. Также предоставляем поддержку микро и малого бизнеса. Открыли Дія.Бізнес в Варшаве, куда могут обратиться не только предприниматели, но и украинцы, нуждающиеся в помощи во время войны: жилье, работа или оформление документов.

– Какая сейчас самая популярная функция в приложении Дія?

– єПідтримка была одной из самых массовых услуг еще прошлой осенью – миллионы людей подали заявку на получение ковидной тысячи. Вдобавок мы запустили в 2022 году сервис для получения 6 500 грн. В любом случае мы работаем над преобразованием єПідтримка на социальную карту для различных выплат.

– Вы планируете оставить функции, которые вводились в действие во время военного положения? Может быть, в другом виде?

– Сложно сказать, какие функции останутся. Та же возможность подачи заявки на компенсацию поврежденного жилья будет актуальна длительное время. Что касается услуги для ВПЛ – эта функция существовала в офлайне до вторжения 24 февраля, и продолжит существовать дальше. Следует напомнить, что Дія не является поставщиком услуг – это совместная работа Минцифры и профильных органов, отвечающих за услуги.

– Почему так много времени понадобилось, чтобы ввести статус ВПЛ в Дія?

– Все, кто оформлял себе статус ВПЛ, знают о сложностях процесса – у меня жена крымчанка, и я знаю, как это выглядит. Это совместная работа с Минсоцполитики и Министерством по временно оккупированным территориям. Услуга в Дія не появится, пока техническая часть не будет готова со стороны министерств-партнеров. Соответственно, эти заявки обрабатываются людьми, которые должны были пройти специальное обучение. Это организационный процесс, который оказался несколько медленнее, чем хотелось бы в период войны. Мы хотели внедрять эту функцию и в мирное время, и тогда сроки казались более приемлемыми. Напомню, что статус ВПЛ могут получить те переселенцы, которые перемещались в пределах Украины. Для этого также необходимо иметь прописку во временно оккупированном регионе, или же там, где происходят активные боевые действия.

Читайте также: Как получить справку ВПЛ в Дії

– Многие люди жаловались, что в Дія слетели заявки на статус ВПЛ. Что сейчас с этой ситуацией? Что делать людям в таких случаях?

– Дія только формирует заявку и отдает ее в Минсоцполитики. Там дальше могут быть проблемы, но мы сообщаем пользователям о тех статусах, которые дает министерство. Если человек подавался на ВПЛ, после чего ответ не поступил, а справка появилась – значит, все хорошо. Если заявка имеет статус необработанной – сейчас министерства ищут пути решения проблемы. Аналогично было и с денежными выплатами – сначала были некоторые задержки из-за нехватки средств в госбюджете. Если в Дія отображается статус Ожидайте зачисления — все будет в порядке, и это только вопрос времени.

– Можно ли в Дія ввести автоматическую фиксацию перемещения человека? Чтобы, например, отслеживать, что ВПЛ вернулось в город, в котором жило до полномасштабной войны.

– Мы не отслеживаем геолокацию людей – это один из наших принципов. Мы однократно используем определение места нахождения, для того чтобы убедиться, что человек действительно переехал в другой регион. Обязательство человека – отменить статус ВПЛ после возвращения домой.

– В Дія можно подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье. А планируется ли ввести очередь на получение жилья потерявшим его или внутренне перемещенным лицам?

– Я думаю, такая инициатива будет. Будем ждать от Минреинтеграции и местного самоуправления, поскольку они будут заниматься строительством такого жилья, оценкой повреждений и принимать решения о сносе домов либо ремонте повреждений. Функция появится, если к нам обратятся наши коллеги. Помощь людям – это приоритет и правительства, и президента, и Минцифры.

– Почему в Дія до сих пор показывает Ожидайте начисление 6,5 тыс. грн, а реально деньги не поступают?

– Относительно неполадок с выплатами 6,5 тыс. грн – Минцифры является лишь техническим реализатором услуги. Орган не занимается выплатами, их осуществляет Минсоцполитики. И одной из причин задержек с выплатами является нехватка средств в бюджете государства. Проблема также могла быть со стороны банков – например, когда клиент закрыл карту єПідтримка. Аналогично и со статусом ВПЛ: если отображается статус Ожидайте начисления – необходимо подождать либо обратиться в банк за помощью.

– Министр Федоров также говорил о признании электронных доверительных услуг между Украиной и ЕС. Можете объяснить, почему это так важно для нашего государства?

– Многие уже слышали об электронных подписях. Ими пользуются ФЛП, бухгалтеры, медики, госслужащие, предприниматели. Мы, например, сделали Дія.Підпис – в разных странах существуют разные стандарты, и сейчас мы работаем над тем, чтобы наши стандарты и подписи признавались за рубежом. Это позволит воспользоваться различными услугами, где необходима электронная подпись. Даже если через Дія создавать копию паспорта для открытия счета в банке – документ подписывается в цифровом формате. Для множества таких бытовых ситуаций это позволит использовать новые возможности для украинцев за рубежом.

Это позволит обеспечить украинцев доступными доверительными электронными услугами. Как для Евросоюза, так и для Украины, это предусматривает возможность трансграничных транзакций с использованием квалифицированных электронных подписей (КЭП) со своего компьютера или смартфона без лишних усилий и затрат. Граждане смогут получать публичные услуги онлайн в странах-членах ЕС с помощью КЭП. Предприниматели и бизнес смогут заключать онлайн-контракты с помощью квалифицированных электронных подписей и проверять электронные подписи, созданные иностранцами.

Также 24 мая в Давосе в рамках Международного экономического форума прошел первый International Diia Summit Brave Ukraine, где мы презентовали Дія миру. На саммите Минцифры впервые собрала 12 министров цифровой трансформации ЕС, объединившихся для помощи Украине. Они уже много помогали нам во время войны. Вместе с ними мы ведем цифровой фронт борьбы. Еще Европейский Союз сейчас планирует запустить единый “кошелек” с цифровыми документами, и мы хотим поучаствовать в таком пилотном проекте и поделиться своим опытом в создании электронных сервисов. Это усугубит нашу цифровую интеграцию с ЕС.