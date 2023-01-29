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Відрізнятимуться ще більше: інсайдери розкрили подробиці майбутніх iPhone 15

29 Січня 2023, 16:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Apple

Майбутні iPhone 15 і iPhone 15 Pro відрізнятимуться ще більше, ніж торішні моделі. Інсайдери розкрили нові подробиці про майбутні флагмани.

Відомо, що новий чипсет Apple A17 буде доступний лише топовим моделям – базові отримають процесор від iPhone 14 Pro. Це також стосується оновленого корпусу з матеріалів, що переробляються, а також новими кнопками на бічній панелі.

За заявою інсайдерів – це ризик для самої Apple. Продажі моделей iPhone 14 і 14 Pro йдуть не дуже добре. Подібні розриви в параметрах не позначиться позитивно на заробітку й у 2023 році, адже майбутнім флагмани покажуть уже цієї осені.

Зараз дивляться

Це не перші витоки щодо iPhone 15. Раніше експерти заявили, що топові моделі отримають перископічну камеру, а ось передовий Dynamic Island з’явиться навіть на базових модифікаціях. Таким чином Apple хоче клієнтів купувати й версію та Plus, якій дістанеться нова функція.

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Що стосується інших гаджетів, то дизайн iPad зміниться у 2024 році. Новинка отримає дисплей з OLED-технологією, а також бездротову зарядку завдяки бездротовій зарядці. Нинішні моделі мають алюмінієвий корпус.

Джерело
9to5Mac
Теги
Apple iPhone
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