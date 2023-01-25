Майбутні iPhone 15 отримають перископічну камеру із 5-кратним зумом. Великі зміни торкнуться лише топових версій – iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Ultra.

Про це заявив відомий інсайдер Джефф Пу, заяви якого неодноразово підтверджувалися. Також відомо, що зараз Apple тестує нову камеру та веде переговори з її постачальником – компанією Zhejiang Lante Optics.

Примітно, що в сучасних iPhone не використовується перископічна камера, тоді як технологія притаманна більшості моделей Android-телефонів з 2021 року. Зміни несуть у себе подорожчання деяких компонентів через складність системи.

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Це необхідно для збільшення якості знімків, особливо під час використання масштабування. У планах компанії – відвантажити до 100 млн таких об’єктивів, якими укомплектують майбутні флагмани Apple.

Раніше інсайдери вже повідомляли про новий дизайн iPhone 15. І якщо екран за розмірами залишиться незмінним, то форма пристрою буде ближче до iPhone 11. Більше не буде таких великих гострих рамок як iPhone 12. Також очікується виріз Dynamic Island, як iPhone 14 Pro та Pro Max, про який раніше вже говорив інший інформатор, але тепер він буде доступний для всіх моделей, навіть для базових.