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Гаджеты

Беспроводная зарядка и новый дисплей: каким будет планшет iPad Pro в 2024

23 января 2023, 10:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPad
Источник: Apple

Apple выпустит совершенно новый планшет iPad Pro уже в 2024 году. Об этом заявил аналитик из Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, изменения такого масштаба в последний раз были в 2018 году, когда Apple представила обновленный дизайн. 

Среди главных изменений — переход на дисплеи с OLED-технологией, а также дизайн. Что касается последнего, то раньше инсайдеры уже говорили о стеклянной крышке для беспроводной зарядки. Сейчас планшеты оснащены алюминиевым корпусом, который не поддерживает технологию зарядки MagSafe.

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Еще одно долгожданное изменение — увеличение размеров самих гаджетов. Не исключено, что Apple прямо сейчас работают над устройствами с 14 или 16-дюймовыми экранами.

Относительно 2023 года, то Гурман посоветовал не ждать каких-то глобальных изменений — это касается не только линейки Pro, но и Mini. Похоже, компании требуется 5 лет, чтобы кардинально обновить свою продукцию.

В последнее время в сети распространяются утечки не только о планшетах, но и об смартфонах. На днях стало известно о дизайне будущих iPhone 15. Телефоны сделают более тонкими, а технология Dynamic Island будет доступной на всех моделях, даже на базовых.

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Источник
9to5Mac
Теги
Apple iPad
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