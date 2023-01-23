Apple выпустит совершенно новый планшет iPad Pro уже в 2024 году. Об этом заявил аналитик из Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, изменения такого масштаба в последний раз были в 2018 году, когда Apple представила обновленный дизайн.

Среди главных изменений — переход на дисплеи с OLED-технологией, а также дизайн. Что касается последнего, то раньше инсайдеры уже говорили о стеклянной крышке для беспроводной зарядки. Сейчас планшеты оснащены алюминиевым корпусом, который не поддерживает технологию зарядки MagSafe.

Сейчас смотрят Еще одно долгожданное изменение — увеличение размеров самих гаджетов. Не исключено, что Apple прямо сейчас работают над устройствами с 14 или 16-дюймовыми экранами. Относительно 2023 года, то Гурман посоветовал не ждать каких-то глобальных изменений — это касается не только линейки Pro, но и Mini. Похоже, компании требуется 5 лет, чтобы кардинально обновить свою продукцию. В последнее время в сети распространяются утечки не только о планшетах, но и об смартфонах. На днях стало известно о дизайне будущих iPhone 15. Телефоны сделают более тонкими, а технология Dynamic Island будет доступной на всех моделях, даже на базовых. Читайте также: Apple представила колонку HomePod второго поколения — характеристики и цена

Источник 9to5Mac

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