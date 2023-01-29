Будущие iPhone 15 и iPhone 15 Pro будут еще больше отличаться, чем прошлогодние модели. Инсайдеры раскрыли новые подробности о будущих флагманах.

Известно, что новый чипсет Apple A17 будет доступен только топовым моделям — базовые получат процессор от iPhone 14 Pro. Это также касается обновленного корпуса из перерабатываемых материалов, а также новыми кнопками на боковой панели.

По заявлению инсайдеров — это риск для самой Apple. Продажи моделей iPhone 14 и 14 Pro идут не очень хорошо. Подобные разрывы в параметрах не скажется позитивно на заработке и в 2023 году, ведь будущим флагманы покажут уже этой осенью.

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Это не первые утечки касательно iPhone 15. Ранее эксперты заявили, что топовые модели получат перископическую камеру, а вот передовой Dynamic Island появится даже на базовых модификациях. Таким образом Apple хочет клиентов покупать и версию и Plus, которой достанется новая функция.

Что касается других гаджетов, то дизайн iPad изменится в 2024 году. Новинка получит дисплей с OLED-технологией, а также беспроводную зарядку благодаря беспроводной зарядке. Нынешние модели имеют алюминиевый корпус.