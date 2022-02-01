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Відпочиває від роботи: Ілон Маск похвалив нову відеогру

1 Лютого 2022, 09:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Відпочиває від роботи: Ілон Маск похвалив нову відеогру
Джерело: Depositphotos

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск похвалив популярну відеогру Halo Infinite. Розробники шутера вже відповіли мільярдеру, подякувавши за оцінку їхнього творіння.

Серед гравців Halo Infinite особливо цінується збалансований мультиплеєр, в якому користувачі змагаються один з одним. Але Маску особливо сподобався поодинокий режим із сюжетом.

– Поодинока кампанія Halo Infinite дуже хороша, – заявив мільярдер у Twitter.

Творці проєкту миттєво відповіли на похвалу Маска, подякувавши йому за інтерес.

Нагадаємо, що реліз Halo Infinite відбувся у грудні 2021 року. Це шутер від першої особи, розробкою якого займалася американська компанія 343 Industries. У неї можна пограти на консолях Xbox від Microsoft та комп’ютерах на Windows. Проєкт отримав хороші оцінки як від геймерів, так і від критиків – за чудовий баланс та гарну графіку.

Осінню 2021 року Маск похвалив гру Genshin Impact, а потім назвав свій список найкращих мультфільмів у японському стилі аніме, які варто переглянути. Глава Tesla розповів, що йому подобається естетика кіберпанку і його слова підтверджує дизайн пікапа Cybertruck. Для любителів симбіозу людини з електронікою він порадив подивитися Євангеліон та Привида в броні.

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Теги
Ілон Маск , Відеоігри
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