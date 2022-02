Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск похвалив популярну відеогру Halo Infinite. Розробники шутера вже відповіли мільярдеру, подякувавши за оцінку їхнього творіння.

Серед гравців Halo Infinite особливо цінується збалансований мультиплеєр, в якому користувачі змагаються один з одним. Але Маску особливо сподобався поодинокий режим із сюжетом.

Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7

— Halo (@Halo) January 30, 2022