Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск похвалив популярну відеогру Halo Infinite. Розробники шутера вже відповіли мільярдеру, подякувавши за оцінку їхнього творіння.

Серед гравців Halo Infinite особливо цінується збалансований мультиплеєр, в якому користувачі змагаються один з одним. Але Маску особливо сподобався поодинокий режим із сюжетом.

– Поодинока кампанія Halo Infinite дуже хороша, – заявив мільярдер у Twitter.

Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7 — Halo (@Halo) January 30, 2022

Творці проєкту миттєво відповіли на похвалу Маска, подякувавши йому за інтерес.

Нагадаємо, що реліз Halo Infinite відбувся у грудні 2021 року. Це шутер від першої особи, розробкою якого займалася американська компанія 343 Industries. У неї можна пограти на консолях Xbox від Microsoft та комп’ютерах на Windows. Проєкт отримав хороші оцінки як від геймерів, так і від критиків – за чудовий баланс та гарну графіку.

Осінню 2021 року Маск похвалив гру Genshin Impact, а потім назвав свій список найкращих мультфільмів у японському стилі аніме, які варто переглянути. Глава Tesla розповів, що йому подобається естетика кіберпанку і його слова підтверджує дизайн пікапа Cybertruck. Для любителів симбіозу людини з електронікою він порадив подивитися Євангеліон та Привида в броні.