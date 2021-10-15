Генеральний директор Tesla Ілон Маск опублікував список аніме, яке він рекомендує переглянути.

14 жовтня Маск написав в Twitter, що йому подобається популярна відеогра Genshin Impact, а користувачі мережі запитали, яке аніме обов’язково потрібно переглянути на його думку.

I’m planning to start watching some animes, recommend a few of must watch / your fav animes? ???? — Pranay Pathole (@PPathole) October 14, 2021

Мільярдер часто відповідає своїм шанувальникам, і це питання не стало винятком. Маск склав список з семи аніме-фільмів і серіалів.

В першу чергу, глава Tesla і SpaceX є інженером, і дуже любить естетику кіберпанку. Він порадив культові Євангеліон і Привид в броні. Він також згадує фільми студії Ghibli Віднесені привидами та Принцесу Мононоке, а також романтичний мультфільм Макото Сінком Твоє ім’я. Маск також любить роботи, в яких сюжет буває складним для розуміння — він порадив аніме-серіал Зошит смерті, а також Сталевий алхімік.

Всі ці картини вже давно вважаються культовими в усьому світі.

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

Під списком Ілона інші користувачі мережі почали активно обговорювати любов мільярдера до японської мультиплікації, а також писали свої варіанти для тих, хто тільки знайомиться зі світом аніме.

Маск любить не тільки японські мультики, але собак — минулого місяця він показав своє нове цуценя породи Сіба-іну на прізвисько Флокі. Після публікації фото, вартість окремих криптовалют різко зросла. Фото нового члена сім’ї Маск показав в Twitter.