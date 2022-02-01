Глава Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил популярную видеоигру Halo Infinite. Разработчики шутера уже ответили миллиардеру, поблагодарив за оценку их творения.

Среди игроков Halo Infinite особенно ценится за сбалансированный мультиплеер, в котором пользователи сражаются друг с другом. Но Маску особенно понравился одиночный режим с сюжетом.

— Одиночная кампания Halo Infinite очень хороша, — заявил миллиардер в Twitter.

Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7 — Halo (@Halo) January 30, 2022

Создатели проекта моментально ответили на похвалу Маска, поблагодарив его за интерес.

Напомним, что релиз Halo Infinite состоялся в декабре 2021 года. Это шутер от первого лица, разработкой которого занималась американская компания 343 Industries. В нее можно поиграть на консолях Xbox от Microsoft и компьютерах на Windows. Проект получил хорошие оценки как от геймеров, так и от критиков — за отличный баланс и хорошую графику.

Осенью 2021 года Маск похвалил игру Genshin Impact, а затем назвал свой список лучших мультфильмов в японском стиле аниме, которые стоит посмотреть. Глава Tesla рассказал, что ему нравится эстетика киберпанка, и его слова подтверждает дизайн пикапа Cybertruck. Для любителей симбиоза человека с электроникой он посоветовал посмотреть Евангелион и Призрак в доспехах.