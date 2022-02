Глава Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил популярную видеоигру Halo Infinite. Разработчики шутера уже ответили миллиардеру, поблагодарив за оценку их творения.

Среди игроков Halo Infinite особенно ценится за сбалансированный мультиплеер, в котором пользователи сражаются друг с другом. Но Маску особенно понравился одиночный режим с сюжетом.

Appreciate you taking the time to drop by Zeta Halo! Always good to see you suit up. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7

— Halo (@Halo) January 30, 2022