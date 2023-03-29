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Відеогра The Last of Us Part 1 вийшла на ПК і викликала масове невдоволення геймерів

29 Березня 2023, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
The Last of Us

Популярна відеогра The Last of Us Part 1 нарешті з’явилася на ПК. Проєкт є ремейком, і одразу після релізу на комп’ютерах викликав у фанатів купу негативу.

The Last of Us Part 1 – це ремейк оригінальної гри The Last of Us, яка вперше була випущена в 2013 році ексклюзивно для PS3. У новому проєкті поліпшили графіку, анімацію облич і нові моделі героїв.

Зараз дивляться

The Last of Us Part 1 вперше випустили у вересні 2022 року для PS5, і тепер проєкт доступний на Windows. Однак, користувачі зіткнулися з багами – з основних проблем можна відзначити погану оптимізацію. Проєкт часто зависає, довго завантажує текстури, а іноді навіть “вилітає”.

Розробник Naughty Dog вже відреагував на скарги гравців, і заявив, що активно досліджують проблеми, про які повідомляють фанати.

– Ми почули ваші скарги, і наша команда активно вивчає численні проблеми, про які ви повідомили. Ми продовжуватимемо оновлювати проєкт для вас, але наша команда віддаватиме пріоритет оновленням і вирішуватиме проблеми в майбутніх виправленнях, – заявили в корпорації.

Нагадаємо, що за грою також випустили серіал The Last of Us, який на HBO б’є рекорди за переглядами. Гравці високо оцінили проєкт, і Белла Рамзі розповіла, коли чекати виходу другого сезону.

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