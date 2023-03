Популярна відеогра The Last of Us Part 1 нарешті з’явилася на ПК. Проєкт є ремейком, і одразу після релізу на комп’ютерах викликав у фанатів купу негативу.

The Last of Us Part 1 – це ремейк оригінальної гри The Last of Us, яка вперше була випущена в 2013 році ексклюзивно для PS3. У новому проєкті поліпшили графіку, анімацію облич і нові моделі героїв.

The Last of Us Part 1 вперше випустили у вересні 2022 року для PS5, і тепер проєкт доступний на Windows. Однак, користувачі зіткнулися з багами – з основних проблем можна відзначити погану оптимізацію. Проєкт часто зависає, довго завантажує текстури, а іноді навіть “вилітає”.

Розробник Naughty Dog вже відреагував на скарги гравців, і заявив, що активно досліджують проблеми, про які повідомляють фанати.

– Ми почули ваші скарги, і наша команда активно вивчає численні проблеми, про які ви повідомили. Ми продовжуватимемо оновлювати проєкт для вас, але наша команда віддаватиме пріоритет оновленням і вирішуватиме проблеми в майбутніх виправленнях, – заявили в корпорації.

The Last of Us Part I PC players: we’ve heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you’ve reported. We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Нагадаємо, що за грою також випустили серіал The Last of Us, який на HBO б’є рекорди за переглядами. Гравці високо оцінили проєкт, і Белла Рамзі розповіла, коли чекати виходу другого сезону.