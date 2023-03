Восьмой эпизод The Last of Us побил рекорд сериала в первый день выхода — серию посмотрели 8,1 млн зрителей. Даже в сравнении с первой серии, показатель на 74% больше.

Об этом заявила кинокомпания Warner Bros. Discovery. Так, сериал набирал аудиторию вплоть до 5 серии — после этого создатели не стали делиться статистикой просмотров. Теперь 8 серия смогла покорить зрителей — учитывая, что The Last of Us один из самых успешных сериалов для HBO, рекорд проекта также много значит для телевизионной платформы.

Впрочем, больше всего надежд на финальный эпизод первого сезона — заключительная 9 серия выйдет 12 марта. Однако, церемония награждения Оскар может перебить статистику просмотров. Мероприятие выйдет в то же время, что и премьера финала.

Известно, что The Last of Us — это киноадаптация одноименной игры. Проект высоко оценили как геймеры, так и любители постапокалиптического сеттинга с зомби. В HBO также высоко ценят проект, и даже продлили его на второй сезон.

В компании есть и другие проекты, которые очень ждут зрители во всем мире. В HBO рассказали, когда ждать второй сезон Дома дракона. Так, премьера состоится не раньше лета 2024 года.