Другий сезон серіалу The Last of Us з’явиться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року. Про це заявила актриса Белла Рамзі, яка виконує одну з головних ролей.

Про те, що другий сезон The Last of Us з’явиться на екранах, сумнівів не було. Проєкт став дуже популярним серед фанатів однойменної гри, і для HBO це один із найуспішніших серіалів за весь час.

В одному з останніх інтерв’ю Белла заявила, що створення планують розпочати вже наприкінці 2023 року. Рамзі вважає, що на відміну від першого сезону, на знімання продовження не піде цілий рік. Втім, чекати доведеться довго.

– Це буде нескоро. Думаю, що знімати ми почнемо наприкінці року або на початку наступного. Тож, напевно, він вийде наприкінці 2024-го або на початку 2025 року, – зізналася актриса.

Сценарист і продюсер The Last of Us раніше повідомляв, що для екранізації другої частини гри потрібно більше одного сезону. На його думку, проєкт повинен мати щонайменше 3 сезони, щоб сюжет вдалося успішно показати на екранах.

Нагадаємо, що перший сезон уже закінчився 12 березня з виходом фінальної дев’ятої серії. Утім, відзначилася не кінцівка – 8 серія The Last of Us побила рекорд за переглядами. За першу ніч епізод переглянули понад 8,1 млн разів.