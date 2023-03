Популярная видеоигра The Last of Us Part 1 наконец-то появилась на ПК. Проект является ремейком, и сразу после релиза на компьютерах вызвала у фанатов кучу негатива.

The Last of Us Part 1 — это ремейк оригинальной игры The Last of Us, которая впервые была выпущена в 2013 году эксклюзивно для PS3. В новом проекте улучшили графику, анимацию лиц и новые модели героев.

The Last of Us Part 1 впервые выпустили в сентябре 2022 года для PS5, и теперь проект доступен на Windows. Однако, пользователи столкнулись с багами — из основных проблем можно отметить плохую оптимизацию. Проект часто зависает, долго погружает текстуры, а иногда даже “вылетает”.

Разработчик Naughty Dog уже отреагировал на жалобы игроков, и заявил, что активно исследуют проблемы, о которых сообщают фанаты.

— Мы услышали ваши жалобы, и наша команда активно изучает многочисленные проблемы, о которых вы сообщили. Мы будем продолжать обновлять проект для вас, но наша команда будет отдавать приоритет обновлениям и решать проблемы в будущих исправлениях, — заявили в корпорации.

The Last of Us Part I PC players: we’ve heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you’ve reported. We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Напомним, что по игре также выпустили сериал The Last of Us, который на HBO бьет рекорды по просмотрам. Игроки высоко оценили проект, и Белла Рамзи рассказала, когда ждать выхода второго сезона.