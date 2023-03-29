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Видеоигра The Last of Us Part 1 вышла на ПК и вызвала массовое недовольство геймеров

29 марта 2023, 12:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Last of Us

Популярная видеоигра The Last of Us Part 1 наконец-то появилась на ПК. Проект является ремейком, и сразу после релиза на компьютерах вызвала у фанатов кучу негатива.

The Last of Us Part 1 — это ремейк оригинальной игры The Last of Us, которая впервые была выпущена в 2013 году эксклюзивно для PS3. В новом проекте улучшили графику, анимацию лиц и новые модели героев.

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The Last of Us Part 1 впервые выпустили в сентябре 2022 года для PS5, и теперь проект доступен на Windows. Однако, пользователи столкнулись с багами — из основных проблем можно отметить плохую оптимизацию. Проект часто зависает, долго погружает текстуры, а иногда даже “вылетает”.

Разработчик Naughty Dog уже отреагировал на жалобы игроков, и заявил, что активно исследуют проблемы, о которых сообщают фанаты.

— Мы услышали ваши жалобы, и наша команда активно изучает многочисленные проблемы, о которых вы сообщили. Мы будем продолжать обновлять проект для вас, но наша команда будет отдавать приоритет обновлениям и решать проблемы в будущих исправлениях, — заявили в корпорации.

Напомним, что по игре также выпустили сериал The Last of Us, который на HBO бьет рекорды по просмотрам. Игроки высоко оценили проект, и Белла Рамзи рассказала, когда ждать выхода второго сезона.

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