В Україні запрацював чат-бот від Google з використанням штучного інтелекту – Bard. Сервіс доступний українською мовою, і він здатний виконувати різні завдання.

Що таке Bard?

Bard – це чат-бот, який працює на основі технологій штучного інтелекту. Його основне завдання – шукати інформацію в мережі та давати чітку відповідь на конкретні запитання. Це набагато швидше, ніж шукати інформацію вручну по сайтах.

Функціонал Bard

Крім пошуку інформації, сервіс від Google здатний озвучувати відповіді – це зручно, якщо хочеться дізнатися правильну вимову слів, або ж швидко завчити вірш.

Щоб не виконувати однаковий запит по кілька разів, користувач отримає доступ до історії спілкування – весь діалог буде на моніторі.

Для IT-фахівців є можливість експорту коду Python у Replit.

Щоб показати навички Bard друзям, можна навіть ділитися діалогами з друзями.

Як користуватися?

Оцінити новинку можна безкоштовно на сайті сервісу – потрібно прийняти умови використання і вводити запитання в порожнє поле, а потім дочекатися відповіді за кілька секунд.

Відмінності між ChatGPT

Bard має більшу базу знань і може генерувати більш креативні та інформативні відповіді, ніж ChatGPT від Microsoft. Загалом, різні бази даних – це головна відмінність, і тут виграє новий сервіс. До того ж, новинка від Google має для користувача більш людиноподібний вигляд, що робить використання приємнішим.

Утім, далеко не всі боти впроваджуються для додаткових можливостей у сайти. Наприклад, Маск розповів про сервіс у Twitter, який шукає члени на знімках для блокування. Відомо, що у соцмережі є суворі правила щодо публікації контенту 18+.