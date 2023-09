Від iPhone 15 до Apple Watch 9: що покаже Apple на презентації у вересні

12 вересня компанія Apple проведе свою традиційну презентацію – на заході очікується не тільки iPhone 15, а й купа інших гаджетів. Звісно, багато хто чекає оновлень і для смартфона, адже це найбільш популярний гаджет компанії. Саме час дізнатися, чого очікувати від запланованого івенту, навколо якого зібралося безліч чуток.

Що покаже Apple на презентації у вересні – далі в матеріалі.

Очікувано, найбільше інформації ще до заходу спливло навколо iPhone 15 – довгоочікуваний флагман отримає купу оновлень, це стосується як дизайну, так і технічних можливостей. Ймовірно, це головне оновлення за останні роки. Серед головного – iPhone 15 отримає роз’єм Type-C для зарядки. Всього буде чотири моделі – базовий iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Останні отримають куди більше оновлень. Наприклад, тонкіші рамки, новий чипсет A17 і пам’ять до 2ТБ, що на сьогодні є рекордом.

This is said to be the real iPhone 15 Pro (unconfirmed) pic.twitter.com/Cs6go7Fcl4

Усі смартфони отримають кнопку Action Button, яка замінить перемикач режимів Звук/без звуку. З її допомогою можна буде вмикати камеру і налаштовувати під свої потреби.

Моделі Pro також отримають і зарядку потужністю 35W, хоч це і не так багато, порівняно з конкурентами. Деякі флагмани на Android від китайських виробників уже заряджаються з потужністю 100W.

Заощадити на аксесуарах не вийде – очікується, що Apple сповільнюватиме швидкість зарядки, якщо використовувати кабель від стороннього виробника.

Що стосується камери, то базові iPhone 15 і Plus отримають 48-мегапіксельні об’єктиви, які встановлені на топових iPhone 14 Pro і pro Max. Флагмани цього року отримають 6-кратний оптичний зум.

Очікується, що слот для фізичної SIM-карти буде видалено і для європейської версії смартфонів. Доведеться користуватися тільки eSIM.

Ціни на новенькі смартфони можуть засмутити – інсайдер Марк Гурман заявив, що ціни можуть злегка збільшитися:

Очікується, що Apple Watch 9 не будуть сильно відрізнятися від попередників. Дизайн буде схожим, а ось процесор буде новим. Саме чип прискорить роботу, і може сприятливо вплинути на час автономної роботи.

Розміри будуть аналогічними попередникам – варіанти в 41 і 45 мм. Серед новинок – пристрій з’явиться разом із новою версією WatchOS 10. Не виключено, що буде функція артеріального тиску, яка раніше очікувалася разом із виходом Apple Watch 8. Можливо, з’явиться аналогічна функція годинника Garmin – це глибокий аналіз сну, який допоможе зрозуміти, наскільки тіло встигло відновитися за ніч. Про ціни поки що нічого не відомо – очікується, що їх вироблятимуть за допомогою технологій 3D-друку.

The Apple Watch Series 9 will be manufactured partially using 3D printers, according to @markgurman ????️‼️

This new process is currently being tested with steel watches, which is more eco-friendly due to less material being used.

3D printing may expand to more devices next year. pic.twitter.com/vV2t3CEFB6

— AppleTrack (@appltrack) August 30, 2023