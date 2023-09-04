Apple випустить iPhone 15 з портом для зарядки USB-C. Презентацію заплановано на 12 вересня, а тепер компанія розкрила подробиці виходу нових гаджетів.

Так, інсайдери запевняють, що Apple довгий час не хотіла переходити на роз’єм нового типу – всі попередні моделі iPhone використовували зарядку власної розробки компанії. Однак останніми роками Lightning помітно програє конкурентам, і це точно не йшло на користь смартфонам.

Тепер у ЄС змусили компанію переходити на єдиний стандарт зарядки. Очікується, що тепер із Type-C вийдуть одразу чотири iPhone, а також навушники.

Інсайдери повідомляють, що Apple подасть таке рішення як перемогу, відзначивши переваги. Наприклад, фанати компанії зможуть використовувати єдиний кабель для зарядки більшості гаджетів, смартфони заряджатимуться швидше, і iPhone зможуть заряджатися аксесуарами від конкурентів. Щоправда, раніше експерти повідомляли, що Apple обмежить використання кабелів зарядки від інших виробників. Приміром, зменшенням швидкості зарядки.

І поки весь світ готується зустрічати нові смартфони, Apple займається розробкою нового iPad Pro. Це буде абсолютно новий планшет, який не оновлювався в глобальному плані ще з 2018 року.