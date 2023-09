От iPhone 15 до Apple Watch 9: что покажет Apple на презентации в сентябре

12 сентября компания Apple проведет свою традиционную презентацию — на мероприятии ожидается не только iPhone 15, но и куча других гаджетов. Конечно, многие ждут обновлений и для смартфона, ведь это самый востребованный гаджет компании. Самое время узнать, чего ожидать от запланированного ивента, вокруг которого собралось множество слухов.

Что покажет Apple на презентации в сентябре — далее в материале.

Ожидаемо, больше всего информации еще до мероприятия всплыло вокруг iPhone 15 — долгожданный флагман получит кучу обновлений, это касается как дизайна, так и технических возможностей. Вероятно, это главное обновление за последние годы. Среди главного — iPhone 15 получит разъем Type-C для зарядки. Всего будет четыре модели — базовый iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Последние получат куда больше обновлений. К примеру, более тонкие рамки, новый чипсет A17 и памятью до 2ТБ, что на сегодня является рекордом.

This is said to be the real iPhone 15 Pro (unconfirmed) pic.twitter.com/Cs6go7Fcl4

Все смартфоны получат кнопку Action Button, которая заменит переключатель режимов Звук/без звука. С ее помощью можно будет включать камеру и настраивать под свои нужды.

Модели Pro также получат и зарядку мощностью 35W, хоть это и не так много, в сравнении с конкурентами. Некоторые флагманы на Android от китайских производителей уже заряжаются с мощностью 100W.

Сэкономить на аксессуарах не получится — ожидается, что Apple будет замедлять скорость зарядки, если использовать кабель от стороннего производителя.

Что касается камеры, то базовые iPhone 15 и Plus получат 48-мегапиксельные объективы, которые установлены на топовых iPhone 14 Pro и pro Max. Флагманы этого года получат 6-кратный оптический зум.

Ожидается, что слот для физической SIM-карты будет удален и для европейской версии смартфонов. Придется пользоваться только eSIM.

Цены на новенькие смартфоны могут огорчить — инсайдер Марк Гурман заявил, что цены могут слегка увеличиться:

Ожидается, что Apple Watch 9 не будут сильно отличаться от предшественников. Дизайн будет схожим, а вот процессор будет новым. Именно чип ускорит работу, и может благоприятно повлиять на время автономной работы.

Размеры будут аналогичными предшественникам — варианты в 41 и 45 мм. Среди новинок — устройство появится вместе с новой версией WatchOS 10. Не исключено, что будет функция артериального давления, которая ранее ожидалась вместе с выходом Apple Watch 8. Возможно, появится аналогичная функция часов Garmin — это глубокий анализ сна, который поможет понять, насколько тело успело восстановиться за ночь. О ценах пока ничего не известно — ожидается, что они будут производиться с помощью технологий 3D-печати.

The Apple Watch Series 9 will be manufactured partially using 3D printers, according to @markgurman ????️‼️

This new process is currently being tested with steel watches, which is more eco-friendly due to less material being used.

3D printing may expand to more devices next year. pic.twitter.com/vV2t3CEFB6

— AppleTrack (@appltrack) August 30, 2023