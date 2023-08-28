Apple працює над оновленим iPad Pro, вихід якого на ринок очікується в 2024 році. У такий спосіб компанія прагне струсити ринок планшетів, що перебуває в занепаді.

Колись цей продукт розглядався як потенційний наступник Mac, але тепер iPad приносить найменший дохід серед основних сегментів Apple. Минулого кварталу продажі впали до найнижчого рівня з моменту початку пандемії в 2020 році.

За інформацією дослідницької компанії International Data Corporation (IDC), поставки пристроїв Apple у другому кварталі скоротилися на 17%. Там також пояснюють це тим, що у споживачів просто немає особливої необхідності купувати планшет або оновлювати свій цілком функціональний старий.

Крім того, в останні роки багато споживачів також почали купувати телефони з великим екраном, що робить планшет ще менш необхідним.

Незабаром буде завершено капітальний ремонт iPad Pro від Apple Inc. Це буде перше значне оновлення планшета з 2018 року.