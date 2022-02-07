Зарубіжні журналісти розкрили імена творців найдорожчої NFT-колекції у світі. Так, за одну намальовану мавпу ціни стартують від $200 тис.
Двома з чотирьох творців колекції Bored Ape Yacht Club виявилися 32-річний письменник Грег Солано та 35-річний Уайлі Аронов. Вони старанно приховували свою особу під псевдонімами. Втім, з’ясувати справжні імена вдалося за допомогою компанії Yuga Labs, яка створює малюнки мавп у NFT-форматі.
Самі художники звинуватили журналістів у публікації особистих даних з метою переслідування, а також запустили флешмоб, виклавши свої фото та порівнявши їх з аватарами для метавсесвіту.
Got doxxed against my will. Oh well.
Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN
— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022
Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH
— Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022
Особи інших авторів проєкту залишаються нерозкритими.
Bored Ape Yacht Club – найдорожча колекція на ринку NFT. Малюнки з мавпами купують навіть зірки – Емінем, Періс Гілтон та Шакіл О’Ніл.
NFT продовжує набирати популярності — наприкінці 2021 року Nike викупила компанію RTFKT Studios, щоб створювати взуття для метавсесвіту та NFT. Віртуальний одяг продаватимуть за реальні гроші.
Втім, вчені скептично ставляться до ринку токенів. Вони заявили, що він тільки розвивається — лише 1% з усіх файлів на ринку продали більш ніж за $1 500. Найчастіше цифровий контент купувався для перепродажу за вищу ціну.