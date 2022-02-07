Зарубіжні журналісти розкрили імена творців найдорожчої NFT-колекції у світі. Так, за одну намальовану мавпу ціни стартують від $200 тис.

Двома з чотирьох творців колекції Bored Ape Yacht Club виявилися 32-річний письменник Грег Солано та 35-річний Уайлі Аронов. Вони старанно приховували свою особу під псевдонімами. Втім, з’ясувати справжні імена вдалося за допомогою компанії Yuga Labs, яка створює малюнки мавп у NFT-форматі.

Самі художники звинуватили журналістів у публікації особистих даних з метою переслідування, а також запустили флешмоб, виклавши свої фото та порівнявши їх з аватарами для метавсесвіту.

Got doxxed against my will. Oh well. Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN — GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022

Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH — Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022

Особи інших авторів проєкту залишаються нерозкритими.

Bored Ape Yacht Club – найдорожча колекція на ринку NFT. Малюнки з мавпами купують навіть зірки – Емінем, Періс Гілтон та Шакіл О’Ніл.

NFT продовжує набирати популярності — наприкінці 2021 року Nike викупила компанію RTFKT Studios, щоб створювати взуття для метавсесвіту та NFT. Віртуальний одяг продаватимуть за реальні гроші.

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Втім, вчені скептично ставляться до ринку токенів. Вони заявили, що він тільки розвивається — лише 1% з усіх файлів на ринку продали більш ніж за $1 500. Найчастіше цифровий контент купувався для перепродажу за вищу ціну.