Зарубіжні журналісти розкрили імена творців найдорожчої NFT-колекції у світі. Так, за одну намальовану мавпу ціни стартують від $200 тис.

Двома з чотирьох творців колекції Bored Ape Yacht Club виявилися 32-річний письменник Грег Солано та 35-річний Уайлі Аронов. Вони старанно приховували свою особу під псевдонімами. Втім, з’ясувати справжні імена вдалося за допомогою компанії Yuga Labs, яка створює малюнки мавп у NFT-форматі.

Самі художники звинуватили журналістів у публікації особистих даних з метою переслідування, а також запустили флешмоб, виклавши свої фото та порівнявши їх з аватарами для метавсесвіту.

Got doxxed against my will. Oh well.

Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022