Команда дослідників із Лондонського університету вивчили ринок NFT та розповіли про недоліки цифрового токена. На думку експертів, весь цифровий контент коштує дуже дешево і до повноцінного розвитку системи ще далеко.

З 4,7 мільйона NFT лише 1% файлів продали більш ніж за $1 500. З усього числа понад 75% коштували не більше $15. Найчастіше цифровий контент купувався для перепродажу за вищу ціну.

– Люди просто витрачають гроші на виробництво NFT, от і все. Дуже небагато людей досягають успіху в цьому цифровому середовищі, – заявив глава IBM Visual AI Lab Мауро Мартіно.

Вчені також з’ясували, які предмети продаються дорожче за інші. Як виявилося, високий попит мають предмети у категорії Мистецтво, Метавсесвіт та Колекційне – середня ціна в районі $6 до $12 тис.

На думку експертів, ринок NFT тільки починає повноцінно входити в наше життя – технологія має величезні амбіції.

Навіть великі корпорації починають замислюватися над цифровим захищеним контентом.

Наприклад, компанія Nike придбала розробника віртуального взуття RTFKT Studios для метавсесвіту. Корпорація хоче продавати своє взуття в електронному форматі – у віртуальній реальності та NFT-токенах.

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Також у віртуальну власність цікавить й інвесторів – наприкінці листопада у метавсесвіті Decentraland придбали віртуальну будівлю за $2,4 млн. Його використовуватимуть для вечірок та показ мод.