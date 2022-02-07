Зарубежные журналисты раскрыли имена создателей самой дорогой NFT-коллекции в мире. Так, за одну нарисованную обезьяну цены стартуют от $200 тыс.

Двумя из четырех создателей коллекции Bored Ape Yacht Club оказались 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов. Они тщательно скрывали свою личность под псевдонимами. Впрочем, выяснить настоящие имена удалось с помощью компании Yuga Labs, создающей рисунки обезьян в NFT-формате.

Сами художники обвинили журналистов в публикации личных данных с целью преследования, и также запустили флешмоб, выложив свои фото и сравнив их с аватарами для метавселенной.

Got doxxed against my will. Oh well. Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN — GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022

Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH — Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022

Личности остальных авторов проекта остаются нераскрытыми.

Bored Ape Yacht Club — самая дорогая коллекция на рынке NFT. Рисунки с обезьянами покупают даже звезды — Эминем, Пэрис Хилтон и Шакил О’Нил.

NFT продолжает набирать популярность — в конце 2021 года Nike выкупила компанию RTFKT Studios, чтобы создавать обувь для метавселенной и NFT. Виртуальную одежду будут продавать за реальніе деньги.

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Впрочем, ученые скептически относятся к рынку токенов. Они заявили, что он только развивается — только 1% из всех файлов на рынке продали за более чем $1 500. Зачастую цифровой контент покупался для перепродажи за более высокую цену.