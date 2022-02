Зарубежные журналисты раскрыли имена создателей самой дорогой NFT-коллекции в мире. Так, за одну нарисованную обезьяну цены стартуют от $200 тыс.

Двумя из четырех создателей коллекции Bored Ape Yacht Club оказались 32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов. Они тщательно скрывали свою личность под псевдонимами. Впрочем, выяснить настоящие имена удалось с помощью компании Yuga Labs, создающей рисунки обезьян в NFT-формате.

Сами художники обвинили журналистов в публикации личных данных с целью преследования, и также запустили флешмоб, выложив свои фото и сравнив их с аватарами для метавселенной.

Got doxxed against my will. Oh well.

Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022