Компанія Nike придбала розробника віртуального взуття RTFKT Studios для метавсесвіту. Корпорація хоче продавати своє взуття в електронному форматі – у віртуальній реальності та NFT-токенах.

– RTFKT Studios – це провідний бренд, який використовує передові інновації для створення предметів колекціонування нового покоління, що поєднують культуру та ігри, – заявили у Nike.

Компанії є чим похвалитися – у лютому 2021 року вона співпрацювала з юним художником FEWOCiOUS – вони продавали звичайні кросівки разом із віртуальними аналогами та заробили понад $3,1 млн. Їм вдалося продати понад 600 пар взуття.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. ????????‍???? pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Тепер великі корпорації готуються до продажу віртуальних речей, які можна буде використовувати як прикраси для аватарів у метавсесвітах.

Щоправда, про умови угоди між Nike та RTFKT Studios не повідомляється. На сайтах компаній тепер красуються логотипи.

Відомо, що RTFKT заснували у січні 2020 року. Головна мета компанії – прискорити цифровий розвиток людства. Вони одні з перших почали використовувати NFT-токени для продажу речей.

У метавсесвітах вже навіть продають земельні ділянки — наприкінці листопада у Decentraland придбали віртуальну будівлю за $2,4 млн. Інвестори планують проводити цифрові заходи та продавати віртуальний одяг для аватарів.