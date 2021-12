Компанія Nike придбала розробника віртуального взуття RTFKT Studios для метавсесвіту. Корпорація хоче продавати своє взуття в електронному форматі – у віртуальній реальності та NFT-токенах.

Компанії є чим похвалитися – у лютому 2021 року вона співпрацювала з юним художником FEWOCiOUS – вони продавали звичайні кросівки разом із віртуальними аналогами та заробили понад $3,1 млн. Їм вдалося продати понад 600 пар взуття.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. ????????‍???? pic.twitter.com/5egNk9d8wA

— RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021