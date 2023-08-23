Студент швейцарського інституту EPFL створив робо-пса, якому не потрібен двигун для руху. Пристрій рухається за рахунок унікальної конструкції.

Студент Кікаєль Ачкар створив робота, ґрунтуючись на даних руху собак, що біжать. Саме ця інформація і лягла в конструкцію чотирилапого бота.

Конструкція складається з металевих “кісток”, полімерних шківів і сталевих тросів. Як і у справжнього собаки, кожна з чотирьох лап має три суглоби.

Ачкар і колеги вирішили випробувати робо-пса на біговій доріжці і виявили, що для бігу потрібен тільки рух самої доріжки. І хоча робот був оснащений двигунами на кожній нозі, але вони йому виявилися непотрібними.

– Наша мета – не змагання з передовими в технічному плані роботами. Ми вивчатимемо можливості для роботизованої техніки, надихаючись біологічними факторами. Те, що ми зробили тут, – створення суглобів для спільної роботи – вже довело свою корисність при створенні роботизованих рук та інших частин тіла, – додав Ачкар.

Дослідники додали до задньої частини робота противагу, що нагадує маятник, щоб підтримувати його в русі після старту. Утім, він точно не є вічним двигуном, і йому потрібні мотори, щоб перестрибувати через перешкоди.

Не лише студенти експериментують із роботами – наприкінці весни 2023 року Ілон Маск показав можливості Tesla Bots. Вони здатні розпізнавати та повторювати людські рухи, піднімати речі та ходити без допомоги сторонніх.