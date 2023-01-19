Компанія Boston Dynamics показала нове відео зі своїм роботом Atlas. Для цього розробники спорудили будівельний майданчик, а один із співробітників забув сумку з інструментами.

Так, інженери з Boston Dynamics показали ролик, на якому чоловік працює на будівельному лісі, та виявляє нестачу сумки з інструментами. Щоб не спускатися та витрачати свій дорогоцінний час, за допомогою планшета він кличе на допомогу робота-гуманоїда.

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Так, Atlas робить місток з деревини за допомогою рук, а потім піднімається на височину, а потім розвертається у стрибку та кидає сумку під ноги чоловікові. Після цього він штовхає велику скриньку і робить з неї сальто. Чудове приземлення він відсвяткував фірмовим рухом руками.

Саме сальто з оборотом в 540° набагато складніше, ніж попередні акробатичні прийоми, виконані роботом Atlas.

Atlas від Boston Dynamics – це дослідницька платформа, яку не можна придбати. Він уже давно став зіркою багатьох вірусних відеороликів та ефективно продемонстрував роботизовані можливості Boston Dynamic.

Нагадаємо, що компанія має й інші роботи – бот Spot станцював на стадіоні під час матчу в регбі разом із групою підтримки.