Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Гаджети

Без сальто не обійшлося: робота Boston Dynamics Atlas навчили працювати на будівництві

19 Січня 2023, 16:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Boston

Компанія Boston Dynamics показала нове відео зі своїм роботом Atlas. Для цього розробники спорудили будівельний майданчик, а один із співробітників забув сумку з інструментами.

Так, інженери з Boston Dynamics показали ролик, на якому чоловік працює на будівельному лісі, та виявляє нестачу сумки з інструментами. Щоб не спускатися та витрачати свій дорогоцінний час, за допомогою планшета він кличе на допомогу робота-гуманоїда.

Зараз дивляться

Так, Atlas робить місток з деревини за допомогою рук, а потім піднімається на височину, а потім розвертається у стрибку та кидає сумку під ноги чоловікові. Після цього він штовхає велику скриньку і робить з неї сальто. Чудове приземлення він відсвяткував фірмовим рухом руками.

Саме сальто з оборотом в 540° набагато складніше, ніж попередні акробатичні прийоми, виконані роботом Atlas.

Atlas від Boston Dynamics – це дослідницька платформа, яку не можна придбати. Він уже давно став зіркою багатьох вірусних відеороликів та ефективно продемонстрував роботизовані можливості Boston Dynamic.

Нагадаємо, що компанія має й інші роботи – бот Spot станцював на стадіоні під час матчу в регбі разом із групою підтримки.

Читайте також:
Tesla BotКонкуренція Starlink, цифровий двійник та роботи-гуманоїди: головні технотренди 2023 року

Теги
Boston Dynamics Робот
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь