Роботи Tesla Bots навчилися запам’ятовувати локації та повторювати людські рухи. Компанія Ілона Маска показала поліпшення у своїх розробках людиноподібних роботів на відео.

Так, у ролику Tesla Bots здатні ходити без запинок, підіймати речі та розпізнавати предмети. За допомогою відео Ілон хоче зацікавити акціонерів – він зізнався, що команда записала його напередодні ввечері.

Нагадаємо, що робот Tesla був представлений тільки минулого року на конференції компанії. Тоді показали тільки базову версію, яка ледь могла ходити вперед. Вони призначені для складань автомобілів компанії на виробничій стрічці. У відео показали, Tesla Bot збирає предмети з одного контейнера і перекладає в інший.

Про початок виробництва поки нічого не відомо, але у Маска є великі плани на цю розробку. У теорії, роботи зможуть замінити сотні й тисячі робітників на заводах мільярдера.

Маск нещодавно показував й іншу свою розробку – Tesla Cybertruck з каркасом і лопатами на борту виставили на радість публіці на церемонії початку будівництва нового заводу компанії. Сам Ілон раніше заявляв, що виробництво довгоочікуваного пікапа почнеться не раніше 2024 року.