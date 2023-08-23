Студент швейцарского института EPFL создал робо-пса, которому не нужен двигатель для движения. Устройство двигается за счет уникальной конструкции.

Студент Кикаєль Ачкар создал робота, основываясь на данных движения бегущих собак. Именно эта информация и легла в конструкцию четырехлапого бота.

Конструкция состоит из металлических “костей”, полимерных шкивов и стальные тросы. Как и у настоящей собаки, каждая из четырех лап имеет три сустава.

Ачкар и коллеги решили испытать робо-пса на беговой дорожке и обнаружили, что для бега нужно только движение самой дорожки. И хотя робот был оснащен двигателями на каждой ноге, но они ему оказались ненужными.

— Наша цель — не соревнование с передовыми в техническом плане роботами. Мы будем изучать возможности для роботизированной техники, вдохновляясь биологическими факторами. То, что мы сделали здесь, — создание суставов для совместной работы — уже доказало свою полезность при создании роботизированных рук и других частей тела, — добавил Ачкар.

Исследователи добавили к задней части робота противовес, напоминающий маятник, чтобы поддерживать его в движении после старта. Впрочем, он точно не является вечным двигателем, и ему нужны моторы, чтобы перепрыгивать через препятствия.

Не только студенты экспериментируют с роботами — в конце весны 2023 Илон Маск показал возможности Tesla Bots. Они способны распознавать и повторять человеческие движения, поднимать вещи и ходить без помощи посторонних.