Міжнародна група астрономів виявила найдальшу галактику з будь-коли знайдених людством. Вона отримала назву HD1 і розташована в 13,5 млрд світлових років від Землі.

Вчені вже висунули кілька теорій щодо формування цього космічного об’єкта. Так, галактика HD1 може бути домом найперших зірок у всесвіті. За іншими припущеннями, в галактиці може бути надмасивна темна діра, маса якої в 100 млн разів перевищує масу Сонця.

Астрономи заявили, що розгадати сутність цього космічного тіла дуже непросто.

– Уявіть, що ви намагаєтеся вгадати національну приналежність корабля за прапором у густий туман та сильний шторм. Деякі кольори та форми прапора, можливо, і видно, але не в усій їхній повноті, – заявив провідний автор дослідження MNRAS Фабіо Пакуччі.

Від HD1 виходить дуже яскраве випромінювання в ультрафіолетовому світлі. Вчені додали, що загадкові процеси в галактиці тривають уже кілька мільярдів років. Теорія із зірками може підтвердитися, оскільки найперші небесні тіла набагато яскравіші та гарячіші, ніж сучасні.

Нагадаємо, що зараз NASA займається не лише вивченням космосу, а й підготовкою до колонізації Марсу. В агенції заявили, що політ астронавтів на червону планету відбудеться до 2040 року.