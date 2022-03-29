NASA планує висадити людей на Марс вже до 2040 року. Про це заявив голова агентства Білл Нельсон після оприлюднення бюджету на 2023 рік.

Також глава NASA наголосив на важливості роботи марсоходів, які допомагають збирати критично важливу інформацію про сусідню для Землі планету. Зараз на Марсі працюють три ровери – Curiosity, Perseverance та китайський Zhurong.

Найближчі плани NASA – розробити тепловий щит для уповільнення швидкості космічного корабля під час посадки, а також розв’язання питань життєдіяльності на Марсі та Місяці. Агентству потрібна розробка нового двигуна та прискорення польоту на сусідню планету.

Для своєї діяльності у 2023 році NASA отримало $26 млрд — кошти необхідні для проведення досліджень, експериментів та подальшого вивчення космосу, планет та супутників.

Ще на початку 2022 року агенція анонсувала серію тестів для колонізації Марса. Астронавти на МКС вивчатимуть поведінку вогню за нульової гравітації, а також навчатимуться його гасити. Це необхідно для життя на Місяці та сусідніх планетах. Підсумки експерименту на міжнародній космічній станції допоможуть вибрати вогнестійкий матеріал для майбутніх скафандрів колонізаторів.