NASA відновить одне з останніх випробувань ракети Space Launch System (SLS), за допомогою якої планується відправлення людей на Місяць. Так, агентство розпочне тести вже 4 квітня о 13.00 за Києвом.

We’re targeting Monday, April 4, to resume the @NASAArtemis I wet dress rehearsal. The launch control team will meet at 6am ET (10:00 UTC) before deciding if they will proceed with propellant loading.

Follow @NASAGroundSys and https://t.co/dMVnvEQcfC for updates. pic.twitter.com/CUWvGYG3kZ

— NASA (@NASA) April 3, 2022