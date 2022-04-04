NASA відновить одне з останніх випробувань ракети Space Launch System (SLS), за допомогою якої планується відправлення людей на Місяць. Так, агентство розпочне тести вже 4 квітня о 13.00 за Києвом.

– Ми плануємо відновити роботу у понеділок, 4 квітня, над проєктом Artemis. Відбудеться мокра генеральна репетиція. Група управління запуском розв’яже питання про продовження заправки паливом, – заявили в NASA.

We’re targeting Monday, April 4, to resume the @NASAArtemis I wet dress rehearsal. The launch control team will meet at 6am ET (10:00 UTC) before deciding if they will proceed with propellant loading. Follow @NASAGroundSys and https://t.co/dMVnvEQcfC for updates. pic.twitter.com/CUWvGYG3kZ — NASA (@NASA) April 3, 2022

Нагадаємо, що мокра генеральна репетиція отримала свою назву через паливо, яким ракета максимально заправлена ​​— йдеться про водневе паливо та рідкий окисник кисню. До цього тесту входять практично всі процедури, які також проведуть під час справжнього запуску ракети в космос.

Нагадаємо, що саме випробування мало відбутися 3 квітня, але цьому завадили проблеми з герметизацією, які не дозволили завантажити паливо в ракету.

Комплекс тестів мав розпочатися ще 1 квітня, але погана погода змінила плани NASA.

За планом, ракета SLS відправить космічний корабель із космонавтами Orion у безпілотну місію навколо Місяця у рамках програми Artemis. Політ запланований на літо 2022 року, і його мета – доставити космонавтів на поверхню супутника Землі.