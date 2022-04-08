Международная группа астрономов обнаружила самую далекую галактику из когда-либо найденных человечеством. Она получила название HD1, и находится в 13,5 млрд световых лет от Земли.

Ученые уже выдвинули несколько теорий о формировании этого космического объекта. Так, галактика HD1 может оказаться домом самых первых звезд во вселенной. По другим догадкам, в галактике может быть сверхмассивная черная дыра, масса которой в 100 млн раз превышает массу Солнца.

Астрономы заявили, что разгадать суть этого космического тела очень непросто.

— Представьте, что вы пытаетесь угадать национальную принадлежность корабля по флагу в густой туман и сильный шторм. Некоторые цвета и формы флага, может быть, и видны, но не во всей их полноте, — заявил ведущий автор исследования MNRAS Фабио Пакуччи.

От HD1 исходит очень яркое излучение в ультрафиолетовом свете. Ученые добавили, что загадочные процессы в галактике длятся уже несколько миллиардов лет. Теория со звездами может подтвердиться, так как самые первые небесные тела намного ярче и горячее, чем современные.

Напомним, что сейчас NASA занимается не только изучением космоса, но и подготовкой к колонизации Марса. В агентстве заявили, что полет астронавтов на красную планету состоится до 2040 года.