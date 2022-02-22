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В Україні запустили сервіс для моніторингу активності армії РФ біля кордонів

22 Лютого 2022, 14:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Карта
Джерело: Depositphotos

Українські програмісти створили сервіс моніторингу російських військ біля кордонів нашої країни. Інтерактивна мапа автоматично оновлюється в режимі реального часу.

Відомо, що мапа бере дані із супутників, які спостерігають за розташуванням військ Росії у режимі реального часу. Сервіс аналізує отриману інформацію та вносить зміни на карту.

Зараз програма працює в тестовому режимі – система може зображати дані некоректно. Розробники вирішили не розкривати своїх імен.

Скупчення військ біля кордонів України зображуються у вигляді мітки. Якщо натиснути на неї, відкриються дані про позицію на карті, дату останнього оновлення інформації та знімки з супутників. Кожна мітка містить розділи Інформація та Коментарі, але зараз вони порожні. Можливо, згодом їх почнуть заповнювати.

Карта

Розробники сервісу створили і бот у Twitter, який публікує нові скупчення військ та оновлені дані.

У планах розробників – покращити якість фото з супутників, доопрацювати інтерфейс та залучити аналітиків для кращого аналізу та зображення даних.

Нагадаємо, що в Україні запрацював Telegram-бот з рекомендаціями на випадок надзвичайної ситуації. Так, користувачі можуть отримати цінні поради.

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