Украинские программисты создали сервис для мониторинга российских войск возле границ нашей страны. Интерактивная карта автоматически обновляется в режиме реального времени.

Известно, что карта берет данные со спутников, которые наблюдают за расположением войск России в режиме реального времени. Сервис анализирует полученную информацию и вносит изменения в карту.

Сейчас программа работает в тестовом режиме — система может отображать данные некорректно. Разработчики решили не раскрывать своих имен.

Скопление войск возле границ Украины отображается в виде метки. Если на нее нажать — откроются данные о позиции на карте, дата последнего обновления информации, и снимки со спутников. Каждая метка содержит разделы Информация и Комментарии, но сейчас они пустые. Возможно, со временем их начнут заполнять.

Разработчики сервиса создали и бот в Twitter, который публикует новые скопления войск и обновленные данные.

В планах разработчиков — улучшить качество фото со спутников, доработать интерфейс и привлечь аналитиков для лучшего анализа и отображения данных.

Напомним, что в Украине заработал Telegram-бот с рекомендациями на случай чрезвычайной ситуации. Там пользователи могут получить ценные советы.